À l’occasion de ce grand rassemblement motocycliste, les antennes de la Fédération Française des Motards en Colère (FFMC) organisent des Relais Motards Calmos, expression de la chaîne de solidarité motarde, pour inciter les motards à faire une pause sur les routes qui mènent au circuit Bugatti, au Mans (Sarthe), et qui en repartent.

Voici où les trouver :

Sens aller

. Saint-Arnoult-en-Yvelines (FFMC 78), autoroute A11 sens Paris-Province, aire avant le péage Vinci ; vendredi 14 avril de 6h30 à 22h et samedi 15 avril de 6h à 13h.

Services gratuits : restauration, pause-café, salon du bien-être, espace détente, démonstrations des pompiers, sophrologue.

. Nogent le Rotrou (FFMC 28), RN 23 au Carrefour des Terres Fortes ; 14/4 de 8h à 19h, 15/4 de 8h à 19h.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques.

. Angers (FFMC 49) - attention, changement de lieu ! - A11, Relais autoroute de Bauné dans le sens Angers-Le Mans ; du 14/4 à 8h au 15/4 à 15h.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques ; salon du bien être et espace détente.

Sens retour

. Harcourt (FFMC 27), autoroute A28, sortie Domaine d’Harcourt ; dimanche 16 avril de 8h à 20h.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques ; salon du bien-être.

. Nogent-le-Rotrou (FFMC 28), RN 23 au Carrefour des Terres Fortes ; 16/4 de 10h à 19h.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques.

. Limours/Briis-sous-Forges (FFMC 91), autoroute A10 aire de Limours/Briis-sous-Forges (sens Province-Paris), parking de la station Total ; 16/4 de 10h à 19h.

Services gratuits : produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques, restauration, pause-café.

. Vémars (FFMC 95), autoroute A1 aire de repos de Vémars-Est direction Lille ; 16/4 de 11h à 20h.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques ; salon du bien-être.

. Erbrée (FFMC 35), RN 157, aire d’Erbrée station Total (sens Laval-Rennes) ; le 16/4 de 10h30 à 18h30.

Services gratuits : pause-café, boissons fraîches et chaudes, petite restauration ; produits pour le nettoyage de visière, le graissage de chaîne ; petites réparations éventuelles, vérification des pneumatiques.

Les autoroutes gratuites

À défaut d’un réseau autoroutier gratuit sur l’ensemble du territoire hexagonal, la FFMC a réussi à obtenir des concessionnaires, l’ouverture des péages, dans le sens aller, le14 avril de 9h à 19h et le 15 avril de 8h à 13h, sur les tronçons suivants de Vinci Autoroutes :

A 11 entre le péage de Saint-Arnoult (Yvelines) et Le Mans (Sarthe)

A 11 entre Angers (Maine-et-Loire) et Nantes (Loire-Atlantique)

A 11 entre Angers et Le Mans

A 28 entre St Christophe sur le Nais (Indre-et-Loire) et Le Mans

A 28 entre Alençon (Orne) et Le Mans

A 81 entre Le Mans et La Gravelle (Mayenne)

A 85 entre Angers et Restigné (Indre-et-Loire) .