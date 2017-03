60 équipages seront au départ de la 40e édition des 24 Heures du Mans motos, le 15 avril prochain sur le circuit Bugatti dans la Sarthe.

72 candidats pour 60 places

Deuxième rendez-vous du championnat FIM EWC 2016-2017, après le Bol d’Or 2016, ces 24h motos s’annoncent intéressantes, le nombre d’engagés n’ayant jamais été aussi important : 72 teams ont déposé leur candidature, pour 60 places sur la grille de départ. Du jamais vu depuis 2010.

Le SERT endeuillé

Sur les 60 teams retenus, le Suzuki Endurance Racing Team (SERT), champion en titre et vainqueur du Bol d’Or, va devoir surmonter la disparition tragique d’Anthony Delhalle.

L’équipe de Dominique Méliand doit aussi se présenter au départ avec la GSX-R 2016 en raison de l’arrivée tardive des pièces de développement du modèle 2017.

Le Junior Team Le Mans Sud Suzuki s’alignera en Superstock avec la nouvelle GSX-R 1000.

Honda parle anglais

Côté Honda, l’équipe britannique du Honda Endurance Racing doit s’élancer avec une nouvelle et prometteuse CBR1000RR comme le Team April Moto Motors Events - 3e du FIM EWC 2016 - qui a quitté Suzuki pour Honda et le Team National Motos. Le Team F.C.C. TSR Honda annonce s’élancer avec la Honda 2016.

2 équipes officielles Yamaha

Yamaha aligne deux équipes officielles pour chasser la victoire, l’équipe française du GMT94 Yamaha et le YART Yamaha Official EWC Team qui bénéficie en 2017 du soutien du manufacturier Bridgestone.

D’autres équipes indépendantes Yamaha ont de grandes ambitions comme Yamaha Viltaïs Experiences et Maco Racing.

La seule course d’Endurance du SRC Kawasaki

Les couleurs Kawasaki seront défendues par le Team SRC Kawasaki, vainqueur des 24 Heures 2016, qui enrôle l’ex-pilote de MotoGP Randy de Puniet. Le SRC ne s’aligne qu’aux 24H du Mans en Endurance cette année.

L’équipe japonaise Eva Trick Star Racing roule également sur Kawa, sans oublier les privés comme l’expérimenté Team Bolliger Switzerland, les Français du Tati Team Beaujolais Racing, d’AM Moto Racing Compétition, d’Ecurie Chrono Sport et les Allemands du WSB Endurance qui débutent en FIM EWC.

4 équipes BMW

Tecmas BMW représente la marque allemande comme trois équipes indépendantes sous contrat, les Tchèques du IV Racing BMW CSEU et les Allemands du Völpker NRT48 Schubert Motors et du GERT56 HMT by RS Speedbikes.

Metiss, Aprilia, KTM, Ducati

Parmi les autres constructeurs au départ, on note la présence de la Metiss JLC Moto engagée en catégorie Experimental, une Aprilia RSV4 Superstock et, en catégorie Supertwin d’une KTM RC8R et de deux Ducati Panigale.

Des femmes au départ

Le Girls Racing Team, déjà remarqué à la 23e place à l’arrivée du Bol d’Or 2016, se relance sur les 24 Heures motos avec l’Américaine Melissa Paris, les Françaises Amandine Creusot, Margaux Wanham et Muriel Simorre.

Une autre femme, l’Allemande Lucy Glöckner, est attendue au guidon de BMW du Völpker NRT48 Schubert Motors.

Les premiers essais libres des 24 Heures du Mans motos ont lieu sur le circuit Bugatti au Mans jeudi 13 avril à partir de 10 heures.