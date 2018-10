Etape 1 : Schiltz le plus fort

Samedi 8h00, dans la jolie petite ville de Rocroi, où se situe le départ de ce 23ème Rallye des Ardennes les 90 concurrents se pressent vers la table de pointage. La journée s’annonce chargée avec 633 Km au programme et 10 spéciales, mais heureusement, les organisateurs, le Moto Club du Plateau de Rocroy, ont prévu le soleil ! D’entrée le champion de France en titre Bruno Schiltz sort la grosse attaque et remporte quatre des six spéciales du jour et s’impose avec 8’’73 d’avance sur Damien Lauret (BMW S 1000 R). Ensuite, Julien Toniutti précède de 3/10ème de seconde, pour la troisième place, Luc Breban (Husqvarna 701) qui s’était pourtant imposé deux fois dans la spéciale de Malgré Tout. Après, on retrouve Maxime David (Kawasaki ZX6R), premier Rallye 1 puis Romain Cauquil (KTM 690 Duke R), victime d’un tout droit dans la 1ère spéciale. Viennent ensuite Kevin Cheylan (Ducati 937 Hypermotard), Paul-François Felicelli (Suzuki 1000 GSX-S), Jean-François Fayolle (Aprilia 1100 Tuono) et Jean-Marie Aulas (Husqvarna 701) qui complètent le Top 10.

A l’issue de la première étape, Bruno Schiltz a repris 9 points sur Julien Toniutti et le titre est encore possible.

Etape 2 : Schiltz à nouveau

Et c’est reparti à 21H00 pour l’étape de nuit avec 219 Km et encore 4 spéciales. Là c’est d’entrée Julien Toniutti qui s’impose, mais aussitôt Bruno Schiltz réplique dans Haybes. Lors des deuxièmes passages, même chose, les deux candidats au titre Elite ne laissant aucun scratch aux autres pilotes !

Au final, Bruno Schiltz parvient à distancer son adversaire de 3 secondes. Cependant, la seconde place de l’étape suffit à Julien Toniutti pour remporter le titre 2018 Elite de 5 points et celui de la catégorie Maxi-Rallye SW Motech pour 1 petit point ! En troisième position, on retrouve Luc Breban qui devance Romain Cauquil et Damien Lauret. David Maxime, sixième, se place à nouveau premier Rallye 1 devant Benoit Nimis (Yamaha MT10), Tanguy Brebion (Husqvarna 701), Paul-François Felicelli (Suzuki 1000 GSX S), et Jean Mary Aulas pour les dix premiers.

Le classement final du rallye :

Au scratch des 2 étapes, Bruno Schiltz s’impose donc avec 14 secondes d’avance sur Julien Toniutti et Luc Breban. En Maxi-Rallye SW Motech on retrouve les deux premiers cités puis Damien Lauret. En Rallye 1 David Maxime, Kevin Cheylan et Fabien Assemat / Caroline Gratiot (Yamaha MT09) et en Rallye 2 Luc Breban, Romain Cauquil puis Jean Mary Aulas. En Rallye 3, c’est Raphael Groland le plus rapide devant Fabrice Dion (KTM 390 Duke) et Quentin Bourgeois (Honda 500 CB). Chez les Classiques, on retrouve les CBR de Johann Daval puis Stéphane Gueguin et Grégory Palicot. En Side-car, Galvani / Bresse devancent Bleusez / Nickles et le Canam de Bastien Boujot.

Pour les Trophées, chez les Duos, tir groupé aux 17, 18 et 19èmes places de Fabien Assemat et Caroline Gratiot devant Thibaut Bernard et Laurent Bernard (Yamaha MT 09) puis Martial Bernard et Charline Carretero (Suzuki GSXR 1000). Chez les Vétérans, Patrick Jaillard (BMW S1000XR) signe son retour avec une victoire devant Gérard Borgeat (BMW 1200 GS) et Gilles Larue (Yamaha MT09), tandis que Léonie Cez cumule les victoires en Espoir et en Féminine.



Les classements du championnat :

A la suite des 5 épreuves de ce championnat très disputé voici les classements des différentes Catégories et Trophées :

Elite :

1 Julien Toniutti Aprilia 1100 Tuono 260 points

2 Bruno Schiltz Aprilia 1100 Tuono 255 points

3 Romain Cauquil KTM 690 Duke R 195 points

4 BREBAN Luc HUSQVARNA 701 152 points

5 LAURET Damien BMW S1000R 151 points

Maxi-Rallye SW Motech :

1 TONIUTTI Julien Aprilia 1100 Tuono 267 points

2 SCHILTZ Bruno Aprilia 1100 Tuono 266 points

3 LAURET Damien BMW S 1000 R 197 points

Rallye 1 :

1 CHEYLAN Kevin DUCATI 937 241 points

2 DAVID Maxime KAWASAKI 600 ZX 6R 221 points

3 BERNARD T. /BERNARD L. YAMAHA MT-09 165 points

Rallye 2 :

1 CAUQUIL Romain KTM 690 DUKE R 280 points

2 BREBAN Luc HUSQVARNA 701 230 points

3 AULAS Jean-Mary HUSQVARNA 701 192 points

Rallye 3 :

1 DION Fabrice KTM 390 DUKE 265 points

2 GROLAND Raphaël HONDA 500 CB 222 points

3 CRESCENCIO Pedro HONDA 500 CBF 183 points

Side-cars

1 GALVANI R. / BRESSE L. KAWASAKI ZX12R 270 points

2 BOUJOT Bastien CAN-AM SPYDER F3-S 198 points

3 BERTHOMIEU Benoît/REYNES SUZUKI GSXR 1340 134 points

Classiques :

1 DAVAL Johan HONDA 600 CBR 253 points

2 PALICOT Grégory HONDA 600 CBR 176 points

3 GUEGUIN Stéphane HONDA 900 CBR 169 points

Anciennes :

1 PIGEAT Richard SUZUKI GS 1000 S 140 points

2 PRAS Thierry KAWASAKI 250 S1 128 points

3 SCELLIER Stéphane HONDA 400 CBT 83 points

Trophée Vétéran :

1 OVERNEY Christophe HUSABERG 450 183 points

2 GRANDJEAN Jacques SUZUKI 1000 GSXS 157 points

3 LARUE Gilles YAMAHA MT-09 145 points

Trophée Féminine :

1 MAUREL Sonia KTM 790 Duke 195 points

2 CEZ Léonie YAMAHA 500 T MAX 123 points

3 LEPAGE Pauline YAMAHA R1 MS-R 1 60 points

Trophée Duo :

1 ASSEMAT F. /GRATIOT C YAMAHA MT-10 261 points

2 BERNARD T/BERNARD L. YAMAHA MT-09 237 points

3 BERNARD M /CARRETERO C. SUZUKI 1000 GSXR 223 points

Trophée Espoir :

1 QUENTIN Julien KTM 1290 SUPERDUKE 240 points

2 BEILICH Florian YAMAHA 850 MT 09 131 points

3 BOURGEOIS Quentin HONDA 500 CB 128 points

Tous les résultats du rallye des Ardennes et les résultats finaux ici :

https://www.ffmoto.org/resultats/nationaux/details/rallyes-routiers/championnat-de-france-des-rallyes-routiers/2018

Le site du championnat de France des Rallyes : http://www.rallyes-routiers.com/