Grâce aux Relais Motards Calmos, les antennes FFMC du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme s’emploient à proposer une pause sur la route aller et retour de l’Enduropale du Touquet, avec des boissons chaudes et un accueil motard bienvenu !

Les grands événements moto génèrent d’importants flux de circulation de deux-roues motorisés. Les déplacements en groupe peuvent surprendre des automobilistes pas forcément habitués à gérer une cohabitation avec un grand nombre de motards. Du côté de ces derniers, la fatigue due à des grandes distances peut altérer les réflexes et diminuer la vigilance.

Grâce au dispositif déployé par la FFMC, des messages de prévention sont diffusés aux motards et aux autres usagers de la route. Les Relais Motards Calmos contribuent à une conduite apaisée ainsi qu’au respect mutuel de tous les usagers et au partage de la route.

Emplacements stratégiques

Implantés sur deux axes majeurs menant à la course motocycliste, ces Relais Motards Calmos proposent un large choix de services : distribution gratuite de boissons, information routière, assistance technique, restauration, couchage, etc.

Relais Motards Calmos au Parcq (FFMC 59 et 62)

Salle Europarcquoise, sur la RD 939 ; GPS : 50°22’44.95’’N, 2°6’2.81’’E ;

samedi 4 février de 9h à 17h et dimanche 5 février de 7h à 17h ;

services gratuits : boissons chaudes, petite mécanique, nettoyage de la visière…

Relais Motard Calmos sur l’A16, aire de la Baie de Somme direction Boulogne (FFMC 80) ;

samedi 4/2 de midi à 18h et dimanche 5/2 de 8h à 18h ;

boissons chaudes, restauration, petite mécanique et aussi chauffage et carburant ; - contribution de Sanef, de la commune de Sailly Flibeaucourt, de la préfecture de la Somme et de la Mutuelle des motards.

Dans le département de la Somme, les autoroutes Sanef sont gratuites pour les motos du vendredi 3/2 soir au dimanche 5/2 à 23h.