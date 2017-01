Pour la seconde édition du Riders Festival, le 17 septembre à Venette (Oise), on ne change rien : toujours aussi décalée, cette concentration moto, toujours une ambiance familiale mais avec encore plus de bécanes et de surprises...

Le Riders festival est organisé par l’association Riders Picards qui a pour but de recenser tous les motards de Picardie, participer aux divers événements régionaux, nationaux et internationaux, ainsi qu’organiser diverses sorties dans la région.

Programme

Ouverture à 10h du village motard avec sur place divers stands présentant le travail réalisé par les préparateurs et passionnés du monde de la moto.

Animations tout au long de la journée.

Élection des plus belles prépa moto.

Buvette et restauration sur place.

Entrée et exposition gratuites.

Informations

#2 Riders festival

Stade de Venette (allée du chateau)

Venette (60)

Picardie, France

Téléphone : 06 19 16 65 07

Internet : http://riders-picards.forumactif.org/

Courriel : riders-picards@hotmail.fr

