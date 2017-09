432 km d’arsouille

Pour cette première édition, le Racing Auto Moto Passion proposera un parcours routier avec des boucles de 72 km à faire 4 fois pour la 1ère étape et 2 fois pour la seconde, soit un total de 432 km. Sur ces boucles, des spéciales de 3,2 km et 3,3 km, aux reliefs différents, sont proposées à Plats et à Amboulons. De quoi satisfaire les pilotes des gros roadsters mais également ceux installés au guidon de monos plus agiles.

Avantage Schiltz…

Comme en 2016, dans les catégories Elite-SW Motech et Rallye 1, le titre se jouera entre Bruno Schiltz (KTM 1290 Super Duke R-CTM 83) et Christophe Velardi (Ducati 1200 Multistrada-Ducati West Europe). Un seul point séparent les deux concurrents après leur participation à 7 rallyes (après retrait des jokers).

Troisième au classement provisoire du championnat de France (jokers déduits également), Julien Toniutti (Triumph Street Triple 800 RS) peut encore espérer obtenir une cinquième couronne si ces rivaux rencontraient des circonstances de course malheureuses aux Coteaux…

Derrière, Laurent Filleton (KTM 1290 Super Duke R-KTM France) visera le podium, tandis que Kevin Cheylan (Ducati Hypermotard), Maxime Delorme (Yamaha MT09), Florent Derrien (Triumph 675 Street Triple R) et Benoit Nimis (Yamaha MT10) essaieront de rentrer dans le top-cinq.

Du suspense en Rallye 2 - Techno Globe aussi

La situation est un peu plus claire en Rallye 2 – Techno Globe pour Maxime Mettra (KTM 690 Duke R-CTM 83) : avec 8 victoires d’étape et 19 points d’avance, il devra être rapide mais prudent. Maxime a en effet utilisé tous ses jokers contrairement à Tanguy Brebion (Husqvarna 701 SM), son second.

Davy Gambino (KTM 690 Duke R) et Sonia Barbot (KTM 690 Duke R-KTM France) pourraient aussi s’interposer dans cette bagarre finale pour viser un podium, voire une deuxième place. Il en va de même des KTM Boy’s - Aulas, Gonzalès, Collet et Méneret - qui ont les dents longues en fin de saison. Le jeune champion de France Rallyes 3, Romain Cauquil, abandonnera sa 390 pour une KTM 690 Duke R.

Chez les Side-cars, la situation est indécise. L’équipage de tête Amblard / Garcia (Suzuki 1340 SGR) - incertain suite à un accident de la circulation - tentera de défendre sa première place face à Galvani / Bresse (ZX 12R Choda). A suivre aussi le retour des ex-champions de France Laur / Ferrieu sur leur KTM RC8…

En Classiques, Nick Ayrton (Suzuki 1100 GSX-R) est déjà titré, tout comme Emeric Magnard (Triumph 675 Street Triple R) en Espoir.

Chez les Anciennes, Christian Lacoste (BSA 500) devrait conserver la tête, de même que Sonia Barbot en Féminine et Thierry Courtaud (Yamaha R6) en Vétéran.

Rendez-vous donc à Mauves (07) dès le vendredi 8 Septembre pour cette dernière manche pleine d’incertitude !

Horaires :

Vendredi 8 septembre 2017 :

13h00 à 19h00 : Formalités administratives, contrôles techniques.

Samedi 9 septembre 2017 :

10h00 : Prologue

12h00 : Départ du premier concurrent pour la 1° étape.

17h43 : Départ du premier concurrent pour la 2° étape.

Dimanche 10 septembre 2017 :

- 11 h : Remise des prix à la salle Polyvalente, Lac des Pierelles à Mauves (07).

Le site du rallye des Coteaux : ramp-mauves.com

Les résultats complets sont accessibles en ligne

Le site des rallyes routiers : www.rallyes-routiers.com