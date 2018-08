Le rassemblement annuel de l’Amicale Side-cariste de France a réuni plus de 150 attelages à Montrottier (69). Cette petite bourgade de plus de 1000 âmes, bardée de vestiges médiévaux, a eu le plaisir de recevoir de nouveau ces drôles de motos à trois roues qui avaient déferlé en 2007 au plaisir des riverains et commerçants. Ces engins attirent toujours les badauds et la sympathie par l’animation qu’ils procurent.

Une grande salle des fêtes était à disposition des side-caristes, ainsi que la verdure avoisinante pour y planter sa tente. Pendant 6 jours, ils ont pu se retrouver, rencontrer les villageois et se balader dans cette belle région. À part quelques orages la nuit, un temps magnifique a permis de sillonner les routes, se baigner dans les lacs , visiter les châteaux, etc. Cette année, l’organisation distribuait des feuilles de route pour les balades, et chacun s’organisait par affinité pour découvrir les suggestions des gentils organisateurs...

Melting potes

Qui dit 150 side-cars dit plateau varié, principalement des jeunes couples en familles, mais aussi des moins jeunes dont les enfants ont déjà pris leur envol, mais qui sont toujours amoureux de ces bestioles à 3 roues. Coté machines, il y avait des sportifs avec des sides de rallye, du side ancien avec fourche d’origine, bref, une grande diversité de machines, depuis le side boulonné à la moto jusqu’au plus sophistiqué à châssis unique, à fourche à triangle superposé, etc.

Rendez vous l’an prochain à la même date (autour du 15 août) dans un lieu encore non déterminé.