Le Relais Calmos de Saint-Arnoult-en-Yvelines, organisé par la FFMC 78 et Vinci Autoroutes sur l’autoroute A10 en direction des 24H du Mans, a fait le plein vendredi 14 et samedi 15 avril.

Les militants de la FFMC 78 ont compté 1 100 motos, soit 250 de plus qu’en 2016, et 1 350 personnes. Les motards de passage ont profité de l’accueil sympa et de la pause-café ; mais le partenariat avec Vinci a en plus permis d’accueillir un stand mécanique (INCM), un pompier volontaire pour le secourisme et une sophrologue.

Outre Luc Lepelletier, coordinateur de la FFMC 78, Yves Lebreton, son secrétaire, et les militants de l’antenne, étaient présents Olivier Laulom, chargé de mission 2RM à la préfecture des Yvelines, Alain Bodin, chargé d’étude au CEREMA Ile-de-France et l’EDSR 78, en prévention et dialogue avec les motards : il a effectué des mesures d’émissions sonores au sonomètre, et tenté d’expliquer les nouvelles règles imposées par la Sécurité routière...

Un jeu-concours était organisé, avec l’Automobile Club de l’Ouest, permettant de gagner deux places pour les 24H du Mans.

Enfin, proximité de Paris oblige, le Relais a reçu la visite de RTL, BFM TV et Le Parisien.

Les militants de la FFMC 78 fixent d’ores et déjà rendez-vous aux motards pour le GP de France, samedi 20 mai 2017 !